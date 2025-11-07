Fallece la actriz Maricarmen Vela

La tarde de este viernes, la Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA) confirmó el fallecimiento de Maricarmen Vela a los 87 años, actriz que interpretó a "Gloria", el interés romántico de Don Ramón y tía de Paty en El Chavo del 8.

Mediante un comunicado, la asociación expresó su pesar: "La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz."

Hasta la tarde de este viernes, no se han revelado las causas del fallecimiento.

¿Quién era Maricarmen Vela?

María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela, nació en España el 9 de noviembre de 1937. Se trasladó a México en su juventud para buscar oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964.

Inició su carrera en comerciales televisivos, lo que la llevó a obtener papeles secundarios y a debutar en la película "Yo vi en TV" durante los años 50. También participó en el popular programa "¡Cachún Cachún Ra Ra!" a principios de los 80, seguido por roles en "Papá soltero" y "Quinceañera", interpretando a Enriqueta. Además, formó parte de producciones como "Mujer, casos de la vida real" y "Clarisa".

Su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en "El Chavo del 8" se convirtió en uno de los momentos más recordados de su trayectoria. Entre sus proyectos más recientes estuvieron "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".