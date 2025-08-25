Ya no da dinero a nieto

Las tensiones familiares vuelven a protagonizar los titulares: Maribel Guardia enfrenta más diferencias con su nuera, Imelda Garza Tuñón. La actriz no ha vuelto a ver a su nieto, José Julián, después de que el menor viviera unas semanas con ella por disposición legal y posteriormente regresara con su madre, con quien permanece actualmente.

Imelda ha expresado en redes sociales que su hijo no ha querido reunirse con su abuela y tampoco ha preguntado por ella. Sin embargo, Guardia mantiene la esperanza de volver a tener al hijo de José Julián Figueroa en su vida:

"Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado", expresó en un reciente encuentro con la prensa.

Hasta la fecha, no se ha llegado a un acuerdo legal sobre el régimen de visitas, y según la viuda del también hijo de Joan Sebastian, Maribel sigue buscando la custodia del menor.

LA MANUTENCIÓN

Guardia también fue cuestionada sobre la manutención de su nieto. Durante el inicio del proceso legal, se reveló que la actriz cubría todos los gastos de Imelda y del menor; pero, ahora contó que ya no aporta económicamente por decisión de Garza Tuñón. Aun así, expresó su disposición de seguir apoyando a su nieto financieramente cuando pueda plantearlo ante las autoridades judiciales:

"Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no y entonces... pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez decirle que estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor", mencionó, reafirmando su deseo de mantener el vínculo con su nieto.

El conflicto legal entre Guardia y su exnuera comenzó en enero, cuando la actriz inició un procedimiento judicial contra Garza Tuñón. Argumentó que la joven no tiene las condiciones adecuadas para criar a José Julián, señalando supuestos problemas con el alcohol y posible consumo de sustancias, además de temer por el bienestar del menor.

Imelda Garza Tuñón ahora tiene la custodia del niño, mientras el proceso judicial continúa.



