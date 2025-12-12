Maribel Guardia canta a la Virgen de Guadalupe en la Basílica

Maribel Guardia le cantó a la Virgen de Guadalupe en la Basílica utilizando un vestido muy especial; la cantante y actriz de 66 años se presentó una vez más ante la Virgen, de quien es una fiel creyente, para cantar y para pedir por la gente enferma o que está pasando por un momento difícil, así como el que le tocó vivir en 2023, cuando murió su único hijo Julián Figueroa.

¿Qué significó el vestido de Maribel Guardia en su presentación?

Con Julián, a Maribel también le tocó cantarle a la Virgen, así como con su nieto José Julián, con quien actualmente no mantiene una relación cercana por los problemas que tiene con la madre del menor, Imelda Tuñón.

Maribel interpretó "Hermoso cariño", y lo que llamó mucho la atención, fue el vestido azul que portó para la ocasión; el atuendo, diseñado por Mitzy, muestra a la Virgen de Guadalupe pintada a mano, así como el rostro de Julián Figueroa, flores y varios querubines.

Detalles de la interpretación de Maribel Guardia en la Basílica

"Ya lista. En unas horas voy a cantarle a la preciosa Virgencita de Guadalupe. Gracias a Mitzy por este vestido tan significativo para mí", escribió en el mensaje que acompaña un video en el que presume de dicho vestido.

Oración de Maribel Guardia por los enfermos y la paz mundial

Maribel, quien ha revelado que tras la muerte de su hijo ha pensado hasta en dejar de existir, compartió una oración dirigida a la Virgen de Guadalupe, pidiendo su intercesión por toda la humanidad, especialmente por los enfermos, pobres, afligidos, gobernantes, familias y por la paz y unidad del mundo.