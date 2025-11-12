Se aleja de su nieto tras polémico audio

Maribel Guardia reconoce que han pasado meses desde la última vez que vio a su nieto, el pequeño José Julián, y, por cómo se encuentra la situación legal con su exnuera, la actriz no cree reencontrarse con el menor pronto, al menos, durante lo que el resta del año, pues cree que Imelda Tumón lo ha coaccionado para que tenga una mala imagen de ella.

En entrevista con diferentes medios, la actriz y cantante mostró resignación cuando fue cuestionada acerca de su relación con José Julián, debido a que, Imelda se niega a que Maribel tenga esté cerca de él, esto debido a que la joven no desea que su hijo tenga ninguna clase de acercamiento a Marco Chacón.





SE HACE A UN LADO

"Tengo ya mucho que no lo veo pero, a estas alturas de mi vida, después de lo que le pasó a mi hijo, he entendido que una no puede controlar las cosas, hay momentos que se van de tus manos y entonces tienes que soltar y pedirle a Dios, dejarlo en mano de Dios y ya, espero algún día poder besarlo y poder abrazarlo", precisó.

Positiva como es, Guardia celebró haber estado cerca de su nieto durante sus primeros ocho años de vida, recuerdos que añora pero que, tampoco, la mantienen viviendo en el pasado, como explicó en el famoso "chacaleo".

"Me llevé la etapa más linda de él, que es su niñez, porque lo tuve desde que nació hasta los ocho años, pero ahora no puedo rasgarme las vestiduras, tengo que aprender a vivir sabiendo que hay cosas que no puedes tener aunque te duela el alma, tengo que ser fuerte y continuar, sobrevivir".

Y, si bien, envía sus mejores deseos ahora que se publicaron fotografías de su exnuera con un joven, en plan romántico, también fue implacable al afirmar que Imelda le ha enviado audios que sugerirían que ha manipulado al menor para que se haga de una idea negativa de ella.





EL AUDIO

¿Qué dice el audio filtrado de Imelda Tuñón conversando con su hijo?

El audio, reproducido en "Venga la alegría", demuestra una charla en que Imelda y su hijo hablan acerca de su abuela, de la que el menor se expresa negativamente.

"¿Quieres volver a ver a mimi (Maribel)?", le pregunta Tuñón.

"No, esa mujer es horrible".

"No, mi amor, Nunca vayas a decir eso, cuando seas grande puedes decidir si tú quieres o no", se escucha decir a la joven.

"Es mala y cruel".

"Yo sé, mi amor, pero no lo digas así nunca porque, al final del día, ella tiene un corazón".