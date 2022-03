Maribel Guardia sorprende a fans tras aparecer calva

Maribel Guardia tiene muy buen humor y así lo demuestra constantemente en sus redes sociales, donde además mantiene una relación muy cercana con sus fans. Sin embargo les pegó un buen susto a sus fans al publicar un video en el que muestra un "cambio de look radical".

En el video, colgado en su perfil de Instagram, la artista costarricense utiliza un particular filtro que la hace verse calva. "Tenía que presentarles este cambio de look, me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión.

Era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco", dijo la actriz y cantante en su publicación.

El video, que es una de las bromas que hace Maribel en sus redes sociales, ha recibido muchos comentarios de sus seguidores, así como también de algunos famosos que se apuntaron al vacilón.

Sus colegas Isabel Madow y Aracelly Arámbula respondieron a la publicación de Maribel con stickers de apoyo y varios corazones.

Entre los comentarios del público destacan quienes en primera instancia se preocuparon porque su actriz favorita pudo haberse cortado el cabello en su totalidad, pero que aún si le mostraron su cariño: "La muestra de que la que es bella es bella, con o sin cabello, más cuando la belleza viene desde el corazón eso no lo opaca nadie".

Maribel aseguró que el cambio se lo había hecho para un personaje que interpretaría, pero además se había animado para recibir la primavera.