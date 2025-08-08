Relación en TikTok: Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert sorprenden tras escándalo

Tras la liberación asistida de Marianne Gonzaga, al llegar a un acuerdo entre partes, al enfrentar una sentencia condenatoria por haber causado lesiones a Valentina Gilabert, el caso continúa levantando polémica.

La sentencia de la joven de 17 años fue bajo el delito de lesiones calificadas, luego de herir a Gilabert 14 veces con un objeto punzocortante en febrero de este año; los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Este caso recientemente presentó un giro inesperado que se volvió tendencia en la red, pues Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga se siguieron de nueva cuenta en TikTok.

Tras el escándalo mediático que generó la agresión, decenas de usuarios difundieron las interacciones en la red que hubo entre ambas en el pasado, pues la modelo inició una relación sentimental con el padre de la bebé de Marianne y los tres jóvenes mantenían aparentemente una relación cordial en redes sociales.

Ahora, las creadoras de contenido abrieron la pauta para reafirmar que el "perdón" no solo quedó en los juzgados, para volverlo una realidad, tal como lo comentó Valentina en la plataforma hace algunas semanas: "yo la perdono... Todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida".