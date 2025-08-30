Mariana Botas es criticada dentro y fuera de ´La casa´

A lo largo de las cinco semanas que lleva el reality "La casa de los famosos", algunos de los habitantes han sido calificados como villanos, divertidos y hasta tiernos, pero la única que ha sido criticada tanto por su aspecto físico como por sus actitudes ha sido la actriz Mariana Botas.

Qué si su voz, que si los dedos de sus manos, que si su cuerpo, incluso si ha decidido quedarse con la sudadera de Aldo de Nigris, de todo recibe comentarios negativos y en redes sociales ya hasta piden su salida del reality. Lo cierto es que Mariana, en repetidas ocasiones, ha comentado que si no a todos les cae bien, la critican por cosas de las cuales no tiene control ni puede arreglar.

En una ocasión, Aarón Mercury imitó su forma de hablar, y Mariana solo atinó a decir que empezaba a caerle mal; incluso Shiky en otra ocasión le pidió que dejara de cantar.

"¿Qué hago? Yo quisiera no tomármelo personal, que fuera de ´me vale, si te gusta y si no también´. Hay veces que me afecta y otras no me lo tomo personal. (Me afecta) por este rollo que es algo que no puedo cambiar; cuando se me ha atacado pienso, tal vez sí es un defecto muy grande que tengo y que si pudiera lo cambiaba", explicó en un capítulo del podcast "Envinadas".

Unas horas antes de que entrara al reality, Mariana estuvo en el programa de radio La Caminera, donde habló de su miedo al participar, pero también mencionó sus defectos físicos, entre ellos sus dedos pulgares chuecos; su primera falange está doblada hacia la palma de sus manos, lo que les da un aspecto raro, pero aclaró que es una característica que tiene desde su nacimiento.

A pesar de esto, ya dentro de la casa los fans del programa no han dejado de hacer referencia a esta condición, incluso asegurando que fue un error de edición.

Durante una dinámica donde tenían que armar un outfit con prendas de un perchero para después desfilar con lo que habían elegido, Facundo hizo mención de la falta de curvas en el cuerpo de Mariana cuando ella caminó por la pasarela, agregando el siguiente comentario:

"Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo".

Hace una semana, Mariana le pidió a Aldo una sudadera afelpada que traía puesta; el regiomontano simplemente se la quitó y se la dio. Desde ese momento, sus compañeros del Cuarto Día comenzaron a comentar que podría haber cierto interés de él hacia ella, porque no a cualquiera le hubiera dado su sudadera. Desde ese momento, Botas seguía usando la prenda de Aldo y afuera de la casa la revolución comenzó.

En redes sociales, dígase Instagram y TikTok, comenzaron a funar a Mariana, porque a pesar de que en repetidas ocasiones Aldo le había pedido su sudadera, no se la regresaba. Además, comentaban que ella solita se estaba haciendo la telenovela de amor, cuando De Nigris ni la veía.

Incluso la abuelita del modelo entró al juego; la señora Leticia dijo en un en vivo que alguien le diera el mensaje a Botas de que le regresara la sudadera, porque era lo único que tenía para cubrirse, ya que la producción no le dejó meter más prendas. Luego se dirigió a la familia de la "envinada" para que le mandaran unos suéteres a Aldo, porque la niña estaba aferrada a la sudadera.

Acto seguido, le hacen entrega a Mariana de muchas sudaderas y esto la desconcertó:

"Me mandaron varias sudaderas que yo no pedí, entonces siento que piensan que tenemos frío", le comentó a Abelito y Shiky en el vestidor.

Pero cuando tuvieron la dinámica de imitar a otro compañero, Mariana comenzó a comprender que la producción y tal vez la gente creían que ella estaba tratando de conquistar a Aldo, algo que le externó a Elaine y le aseguró que no hay nada más alejado de la realidad, porque ella no tiene ningún interés en De Nigris, por lo que no quiere que él o alguien más lo mal entienda.

"Yo tenía mucho de miedo de entrar porque dije, qué tal que a la gente le caigo super gorda, porque en Envinadas me ha pasado que así como tengo un público divino, también hay gente que no es tan fan; pero no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, eso está bien, porque a mí tampoco me cae bien todo el mundo, pero no ataco a la gente", reflexionaba Mariana con Elaine, sin saber que sus miedos se están haciendo realidad.



