Engalanará los MTV VMAs

Mariah Carey será reconocida con el Premio Video Vanguardia en los MTV Video Music Awards 2025, que se transmitirán el 7 de septiembre desde la UBS Arena en Nueva York.

La cantante regresará al escenario del evento después de 20 años, con un repertorio que reunirá distintas etapas de su carrera. La ceremonia se emitirá en vivo por CBS, MTV y Paramount+ en los Estados Unidos.

SE UNE A OTRAS MUJERES

De acuerdo con Billboard, Carey será la octava mujer consecutiva en recibir este galardón, tras Rihanna (2016), Pink (2017), Jennifer Lopez (2018), Missy Elliott (2019), Nicki Minaj (2022), Shakira (2023) y Katy Perry (2024).

A sus 56 años, será también la ganadora de mayor edad en la historia del premio, superando al director Richard Lester, quien lo obtuvo en 1984 con 52 años.

En 1997, Carey entregó este reconocimiento a LL COOL J, quien ahora conducirá la ceremonia.

NO ES SU PRIMERA VEZ

Su última presentación en los VMAs ocurrió en 2005 con "We Belong Together" y "Shake It Off", junto a Jadakiss y Jermaine Dupri. Su debut en la premiación fue en 1991 con "Emotions", y en 1998 compartió escenario con Whitney Houston en un segmento que abrió la gala.

El homenaje coincide con el lanzamiento de Here for It All, su decimosexto álbum de estudio, previsto para el 26 de septiembre bajo el sello Gamma.

Su sencillo "Type Dangerous" está nominado a mejor video de R&B, lo que representa la novena nominación de Carey en estos premios.

MÁS PREMIADOS

Los MTV VMAs 2025 presentarán nuevos reconocimientos. Ricky Martin recibirá el primer Premio Ícono Latino, mientras que Busta Rhymes será distinguido con el Rock the Bells Visionary Award.

Entre los nominados, Lady Gaga encabeza la lista con 12 menciones, seguida de Bruno Mars con 11 y Kendrick Lamar con 10.



