Revela que tuvo cáncer

El podcast audiovisual "María José + López Dóriga" transmitido en la plataforma de YouTube estrenó su capítulo 47 el pasado miércoles, dónde el periodista Joaquín López-Dóriga compartió una experiencia personal por primera vez de manera pública.

En el episodio titulado "La batalla de López-Dóriga", el periodista y exconductor de Televisa reveló que fue diagnosticado con cáncer de colón en el año de 1993, cuándo se desempeñaba como reportero para el periódico El Heraldo de México, pero ya lo superó.