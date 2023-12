María Castellá da todo en la TV

Ciudad de México

No le importó sacrificar su cabellera, tampoco aparecer con chinos y crepé, pues más allá de su imagen, María Castellá cuida y se casa con sus personajes a quienes está dispuesta a entregarles todo, incluso su belleza.

Para un capítulo de la serie de horror y suspenso La Hora Marcada, disponible en ViX, la actriz rapó su cabeza y sin embargo, no le lloró al cabello porque, antes que nada, defiende su papel.

"En la película Vainilla, que acabo de terminar, mi personaje de Alicia tiene rastros de acné, una mujer que participó en un certamen de belleza en Coahuila, además tiene el pelo chino y lleva un estrafalario crepé. Cada personaje que he hecho han sido súper diferentes", contó Castellá.

"En La Hora Marcada salí rapada, cosa que me sorprendió mucho porque es un proyecto de Televisa, y en la serie Playa Soledad, que se estrenó por Claro Video, soy ´Sombra´, una ´darketa´ que tiene el pelo rojo".

Transformar su imagen, agregó la actriz, no siempre es una experiencia cómoda, pero sí necesaria porque la obliga a entrar en personaje.

"El tema del pelo no me molesta ni me incomoda tanto, pero a veces el vestuario o tener que lucir marcas de acné no son la cosa más cómoda del mundo porque sí te hacen sentir insegura. Para la serie Sierra Madre tuve que adoptar el acento sampetrino, me metí a clases de acento regio. Soy una actriz que soy solamente un canal para que el personaje exista y tengo que dejar el ego de lado", afirmó.