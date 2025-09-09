Polémica entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar por declaraciones en redes

Las tensiones en la dinastía Aguilar quedaron al descubierto cuando Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, lanzó indirectas en redes sociales contra el legendario cantante y sus medios hermanos.

En medio de esta "guerra", Marcela Rubiales, hermana de Pepe, salió en su defensa con un mensaje dirigido directamente al joven rapero.

Fue en la cuenta de Instagram de Emiliano donde Marcela expresó su molestia por sus actitudes y declaraciones. Le pidió dejar de gastar su energía en críticas y enfocarse en su vida personal: "Emiliano, ya párale. Vive tu vida, preocúpate por tu hija y hazla feliz y deja la vida de los demás, acuérdate del karma", escribió.

La hija de Flor Silvestre recalcó que los comentarios contra su padre no solo lo afectan a él, sino también la manera en que lo perciben los fanáticos: "Mientras tú sigas hablando de él, a él le van a preguntar cosas de ti, deja de hablar de él", advirtió. Además, le aconsejó ser él mismo.

Rubiales reconoció que, aunque la vida de figuras públicas siempre está expuesta, no es justificación para ventilar asuntos personales. Por ello, pidió respeto hacia Pepe Aguilar.

Todo comenzó después de que Pepe Aguilar declarara que no vio crecer a su hijo mayor, ya que Carmen Treviño, madre de Emiliano, se lo llevó sin darle explicaciones. El joven salió en defensa de ella y compartió comentarios negativos que había recibido de su familia materna.

Más tarde, en la cuenta de "Gordo", el pug de Pepe Aguilar, se publicaron imágenes de los viajes del perrito.

Emiliano lo tomó como una provocación, pues recordó que durante su infancia no vivió con los mismos lujos que Ángela, Aneliz y Leonardo. Una de las fotos mostraba al perro en un lugar parecido al que él suele usar en sus videos, frente a una piscina, acompañado de la frase "Les tengo una pregunta", con la que acostumbra iniciar sus grabaciones.

Para muchos seguidores fue una burla, por lo que la publicación terminó eliminándose.