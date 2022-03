Marc Anthony domina el escenario y cautiva al público

ESPERADO REGRESO

El regreso del músico a México, anoche, estuvo cargado de sabor, cuando tuvo hipnotizados a 16 mil fans, de acuerdo con los organizadores, que asistieron a su concierto.

Con traje y camisa abotonada hasta la mitad, el cantante decidió arrancar con temas como "Valió la Pena", "Y Hubo Alguien" y "Hasta Ayer", que le dejaron sentir el calor del público.

"Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esta noche con ustedes, ya hace un tiempo, ¿no? ¡Qué lindo!", saludó, y la respuesta fue tal que tuvo que quitarse los lentes oscuros y morderse un dedo.

Anthony jugó casi de director de orquesta: sus vueltas, movimientos y saltos e indicaba la pauta a su banda sobre qué hacer, incluso si se le ocurría algo al momento, daba las indicaciones, como cuando llevó a su guitarrista al centro del escenario para un solo.

PURO RITMO

El salsero dominó tanto su escenario que subió a la tarola y para mostrar que ritmo con las manos le sobra; su participación con los instrumentos concluyó cuando lanzó las baquetas para atrás.

Ahí no se interrumpió el ritmo, pues su baterista se lució tanto que necesitó tomar agua y tocó con una mano. Lo que no bebió, lo derramó en sus tambores y cuando los golpeaba, el líquido brincaba y enloqueció a la gente, que le dedicó aplausos también.

Al estar en la tierra de Juan Gabriel y José José, el músico incluyó en su repertorio temas de ambos, así como su versión de "¿Y Cómo es Él?".

"Acá arriba no se siente. Ya se terminó el lloriqueo, ¿quieren salsa? Entonces los pongo a bailar. Shake it out, baby", dijo al volver a encender los ánimos.

A BAILAR

Marc Anthony ya no podía quejarse de la falta de energía, pues el escándalo llegó a uno de los momentos más altos del show cuando interpretó "Qué Precio Tiene el Cielo", que puso a bailar a la gente tanto como "Te Conozco Bien".

Con la gente de pie y moviéndose a su ritmo, el músico había cumplido su meta en un reencuentro potente, con un México que literalmente lo arropó, pues se rodeó de la bandera nacional.

Mandó bendiciones y se retiró a las 22:15 horas, pero volvió para poner broche de oro cuando cantó "Vivir Mi Vida", himno que reservó para el final, mientras se tocaba el corazón en señal de agradecimiento y besaba el piso del recinto.