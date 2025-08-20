Polémica en La Casa de los Famosos: Mar Contreras sirve pasta del suelo

Mar Contreras no quiso que se desperdiciara la pasta que se cayó al suelo, mientras preparaba la comida en "La casa de los famosos", y, con discreción, la colocó en el plato que entregó a Priscila Valverde, acción que ya están condenando usuarios que, en redes sociales, piden a los fans de la actriz que no la justifiquen.

Mar fue una de las encargadas de medir las porciones de comida y la repartición de platos.

Y, aunque los habitantes del reality, son conscientes de que, son grabados 24/7, cuando la actriz se percató que algunos fideos de la pasta cocida habían caído en el suelo de la cocina, no trastabilló a la hora de recogerlos, aseverando que no podía desperdiciarse.

En principio, los colocó arriba de la estufa e, instantes después, los sirvió junto a otra cantidad de pasta y carne molida que entregó a Priscila, al avisarle que su plato ya estaba servido.

Contreras no tuvo que esperar al término del reality para que el video de su actuar fuera mostrado, pues durante la función de anoche, se proyectó ese momento, ya no sólo frente de ella, sino de todos sus compañeros y, por supuesto, de Priscila, que hizo una expresión de estupefacción.

Mar trató de restarle tensión al momento, afirmando que esa no era la primera vez que, dentro del reality, levantaban comida del piso, para evitar desperdiciarla, argumento que Dalilah Polanco defendió.

Y, aunque hay muchos seguidores del reality que, a través de redes, han opinado que el actuar de Mar no fue malintencionado y que no dejaran de apoyarla, también hay quienes señalan que no es una acción que deba echarse en saco roto, sobre todo, cuando sirvió la pasta a una compañera, sin que esta estuviera enterada y lo aprobara.

"Si Mar no quería desperdiciar la pasta, ¿para qué se la da a alguien más?, si tanto le preocupaba, se la hubiera comido ella, pero claro, ustedes no ven el error, porque están cegados en seguir a un cuarto".

"Mar no debió hacer eso, si no quería desperdiciar tres tiras de pasta, que lo ponga en su plato y se lo coma ella, o enjuágala antes de ponerla en un plato, pero ni las manos se lavó, esa es una falta de higiene y una falta de respeto a sus compañeros".

"Ojalá que después de la película (la función de cine), se le quite lo antihigiénica a Mar y no ande de migajera por cinco trozos de pasta".

"Mar dijo que no se dio cuenta de que puso comida del suelo, pero en el video se ve que voltea a la cámara, cuando pone la pasta en el plato y, luego, le habla a Priscila".

"Se vale levantar comida, si quieres, pero es para ti, no para alguien más".