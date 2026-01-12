Las tendencias de belleza que dominaron en los Globos de Oro

Los premios Globos de Oro 2026 confirmaron algo que ya venía gestándose en alfombras recientes: el beauty dejó de ser excesivo para convertirse en una extensión natural del estilo personal. Este año, las celebridades apostaron por looks pulidos, bien pensados y sin artificios innecesarios, donde el peinado y el maquillaje acompañan -no compiten- con el vestido.

Más que transformaciones radicales, lo que dominó fue la precisión: piel bien trabajada, cortes definidos y referencias claras al glamour clásico reinterpretado con códigos actuales.

¿Qué tendencias de belleza dominaron la alfombra roja?

Si algo dejaron claro los Golden Globes 2026 es que la piel fue el nuevo statement de la alfombra roja. Los acabados glow, las bases ligeras y una preparación impecable desplazaron al contour marcado y a los efectos excesivos. En su lugar, vimos rostros frescos, luminosos y reales, donde la piel se veía viva, no sobreproducida. Celebridades apostaron por una piel pulida, con brillo natural y mínima corrección, demostrando que menos realmente es más cuando la base está bien trabajada.

El blush apareció en tonos suaves -durazno, rosados y terracotas- aplicado de forma difuminada, mientras que los iluminadores se usaron con moderación, buscando un brillo que pareciera propio y no forzado. El famoso efecto good skin se convirtió en el hilo conductor de la noche.

Detalles sobre el maquillaje natural en los Globos de Oro

En ojos, la tendencia fue clara: miradas limpias pero expresivas. Sombras en tonos neutros, cafés suaves y satinados ligeros dominaron la alfombra roja, alejándose del dramatismo extremo. El delineado, cuando apareció, fue fino y estratégico. Varias celebridades equilibraron su look con ojos suaves y bien definidos, dejando que el resto del maquillaje respirara. Nada recargado, nada exagerado. Las pestañas se llevaron definidas pero naturales, reforzando la idea de que el foco está en realzar sin sobrecargar. Este tipo de beauty look no solo funciona para eventos de noche, sino que se traduce fácilmente al maquillaje del día a día, una de las razones por las que conectó tanto con la audiencia.

Peinados relajados y su impacto en el estilo actual

El cabello siguió la misma narrativa de naturalidad cuidada. Ondas suaves, melenas sueltas con raya al centro y recogidos bajos dominaron la alfombra roja. Peinados aparentemente sencillos, pero claramente trabajados. Emma Stone y Lisa apostaron por estilos relajados que acompañaban el look sin robar protagonismo, confirmando que el glamour actual se construye desde lo effortless. Nada rígido, nada acartonado: movimiento, textura y fluidez.

En labios, los tonos nude, rosados suaves y acabados gloss tomaron ventaja. El labial intenso quedó en segundo plano para permitir que el rostro se viera equilibrado y fresco. Una elección que vimos repetirse en varias celebridades de la noche y que refuerza esta nueva visión del beauty: armonía antes que impacto inmediato.