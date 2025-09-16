Seduce a sus fans

Manuel Turizo llegó al valle con su gira 201 Tour con la que se presentó con éxito en Payne Arena de Hidalgo, Texas, en donde armó un gran baile al ritmo de reguetón, bachata y salsa, con las que puso a bailar a los fanáticos de ambas fronteras, la noche del domingo 14 de septiembre.

El colombiano provocó la euforia de sus fans de Reynosa y El Valle de Texas desde el inicio de esta velada a las 20:50 horas, cuando apareció en un majestuoso escenario que enmarcó sus interpretaciones cada una de ellas cargada de su característica sensualidad.





LOS HACE VIBRAR

Turizo hizo vibrar los corazones de sus seguidoras y del público presente con temas como Malas Costumbres, Los Cachos y Te Quemaste, pero todo sucedió dentro de su cuarto, la sala, el comedor, los músicos y su equipo de bailarines que iban rotando en los cuatro compartimentos, además del fondo que simulaba la playa de Colombia.

El concierto siguió con temas como Desconocidos, La nota y Déjala que vuelva y Copa vacía que grabara a dueto con Shakira.

El concierto, casi dos horas, durante las que ofreció un recorrido musical que abarcó diversos géneros como salsa, merengue, baladas románticas y no podía faltar la fiesta con sus remixes.





Acompañado sexys bailarinas.

SORPRENDE Y SE DESVISTE

Uno de los momentos atractivos de la noche fue cuando Manuel Turizo, hacia el final del concierto, pasó a un espacio que simulaba su habitación. En una iluminación cuidadosamente diseñada para no revelar detalles pero sí mostrar su silueta, el cantante se recostó en una cama y aprovechó para hacer un cambio de ropa. Los movimientos sensuales mientras se desvestía y vestía sorprendieron a los asistentes, que gritaron con euforia a cada movimiento.

La recta final de la velada estuvo a cargo de las interpretaciones de Vaina Loca, Que Haces, Vagabundo, Enhorabuena y El Merengue y fue así que en medio de una gran fiesta y confeti cerro este espectacular concierto.

PRODUCCIÓN IMPECABLE

El escenario contó con pantallas gigantes, iluminación vanguardista y el concepto visual del apartamento 201. En una mezcla perfecta entre energía, romanticismo y espectáculo visual. El colombiano demostró por qué es una de las estrellas más prestigiadas del pop latino.