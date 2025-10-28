A la venta casa de Diane Keaton

El legado de la fallecida actriz Diane Keaton también se refleja en la arquitectura. Su mansión en Beverly Hills fue puesta a la venta por 25 millones de dólares, una propiedad que destaca por sus amplios espacios, estilo clásico y diversas amenidades, entre ellas un spa.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Keaton fue propietaria de la casa entre 2007 y 2010. Años después, la vendió al productor Ryan Murphy.

La estrella de cine hizo varias adaptaciones a la propiedad, de estilo neocolonial español, construida en 1927, con la intención de resaltar el encanto histórico de California.

"Quería una casa colonial española porque me encanta California y nuestra historia. La veo con un toque romántico: los años 20, la vida interior y exterior, los arcos, la comodidad. California es una ciudad de belleza inagotable. Mi fantasía sería seguir comprando casas que representen la arquitectura californiana y restaurarlas", declaró Keaton en entrevista con Architectural Digest.

¿Cuál es el contexto del fallecimiento de Diane Keaton?

Diane Keaton falleció el 11 de octubre de 2025, a los 79 años, a causa de una neumonía, según confirmaron sus familiares a la revista People. Ganadora del Oscar por "Annie Hall" (1977), la actriz dejó una amplia trayectoria cinematográfica con cintas como "Something´s Gotta Give" (2003), "Reds" (1981), "Marvin´s Room" (1996) y "Father of the Bride" (1991).

¿Qué legado arquitectónico dejó Diane Keaton?

