Ponen a la venta casa de Diane Keaton en Beverly Hills

El legado de la fallecida actriz Diane Keaton también se refleja en la arquitectura. Su mansión en Beverly Hills fue puesta a la venta por 25 millones de dólares, una propiedad que destaca por sus amplios espacios, estilo clásico y diversas amenidades, entre ellas un spa.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Keaton fue propietaria de la casa entre 2007 y 2010. Años después, la vendió al productor Ryan Murphy, creador de series como "Monsters" (2022), "American Horror Story" (2011), "Grotesquerie" (2024) y "Glee" (2009-2025).

La estrella de cine hizo varias adaptaciones a la propiedad, de estilo neocolonial español, construida en 1927, con la intención de resaltar el encanto histórico de California. "Quería una casa colonial española porque me encanta California y nuestra historia. La veo con un toque romántico: los años 20, la vida interior y exterior, los arcos, la comodidad. California es una ciudad de belleza inagotable. Mi fantasía sería seguir comprando casas que representen la arquitectura californiana y restaurarlas", declaró Keaton en entrevista con Architectural Digest.

¿Qué incluye la propiedad que perteneció a Diane Keaton?

La mansión, que en su momento fue el hogar de la actriz de "The First Wives Club" (1996), cuenta con:

Seis dormitorios, nueve baños, una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, piscina y spa, cancha deportiva, chimenea, casa de huéspedes, gimnasio, bodega, garaje para dos autos y amplias zonas de estar y comedor.