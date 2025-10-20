En "La Granja VIP", Jawy se convierte en peón y lo celebran en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Jawy Méndez se convirtió en uno de los cuatro peones de esta semana, dentro de "La Granja VIP", decisión que está siendo celebrada en redes sociales, debido a que el proceder del influencer no ha caído en la gracia del público, que se cuestiona por qué Manola Diez fue la única participante que votó por un hombre para convertirse en peón.

Con la primera eliminación del reality, y la salida de Carolina Ross, también se dieron a conocer las cuatro personalidades que toman el papel de peones esta semana; Lis Vega, Lola Cortés, Fabiola Campomanes y Jawy.

Ross era quien, en realidad, debía tomar la posición de peón, pues la votación se llevó a cabo antes de su salida del reality pero, con su expulsión, la siguiente persona con más votos, en este caso Jawy, fue quien tomó este papel.

¿Los votos que recibió Jawy?, tan sólo uno. Fue Manola, quien antes había afirmado que dirigiría su voto a Alfredo Adame que, a última hora, nombró al influencer.

La jugada de la regiomontana está siendo celebrada por usuarias y usuarios en redes sociales, debido a que Jawy se ha convertido en uno de los participantes que suma más haters, esto debido a que está jugando con la seguridad de que tiene una estrategia que lo mantiene por encima de sus compañeros, la mayoría, con inexperiencia en realities.

Además, no ha sido bien vista la alianza que ya está formando con Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Alberto del Río "el Patrón", que juntos conforman al "Team Gymbro" pues, hasta el momento, en redes afirman que se han encargado de reproducir patrones machistas, con los que no empata la audiencia.

Al conocer el veredicto, Jawy mostró enfado e inconformidad y Manola, con la que ha mantenido una buena relación, hasta ahora, se acercó para explicarse que, si votó por él, era para beneficiarlo ya que, de esa manera, podría estar más visible en las actividades que la audiencia ve en pantalla.

"Es de sabios cambiar de opinión, Jawy Méndez, lo hice por tu bien y no lo ves de esa manera, contigo no doy una y eso que te quiero bastante, al camino del bien, wey, hay piedras, espinas, es para que la gente vea esa lado humano tuyo, ese lado animal, de esto se trata allá en el granero, yo lo hice por tu bien", expresó.

Y aunque pareció que Jawy aceptó las explicaciones de su compañera, la realidad es que, aún cuando ya sabía que sería peón esta semana, permaneció en las habitaciones de la casa, tratando de ralentizar su llegada a los graneros.

Mientras Jawy lamenta el haber despertado temprano para comenzar con las labores, en redes se jactan de que, él, más que ninguna de sus compañeras merece adoptar las tareas de peonaje.

"Jawy va a ser peón y Teo y Bea se quedaron, jamás me había sentido tan escuchado por un reality".

"¿No habían dicho que los peones no pueden estar en la recámara ni en el baño de los granjeros?, este tipo, aparte de estar echado en la cama, ya dijo que no se levantaría temprano para hacer las tareas, ¿habrá sanción para Jawy?".

"Saquen al peón de Jawy del cuarto, que se vaya a su cama de paja".

"Manola Diez la única que tuvo el mínimo de sentido común y nominó como peón a Jawy".

"Lo mejor de la noche fue Manola nominando a Jawy para peón, saliéndose completamente lo que todos venían siguiendo".

"Ahora pienso que Jawy será una mosca dentro de la sopa de alegría que tienen las peonas".