Muestra su lado regional

Mucha gente lo conoce mejor como actor, pero Mané de la Parra inició su carrera artística en la música y el próximo año la honrará mediante un álbum que prepara con temas de regional mexicano de su autoría, que ha cantado con otros colegas.

El cantante se declaró amante del género y cercano a estrellas como Julión Álvarez y Alejandro Fernández, además de que busca explotar más su faceta como compositor para grupos como Firme y Banda Carnaval.

"Mi familia es de Durango. Para mí, la música regional es algo con lo que crecí, y como me crié en CDMX, nunca he salido con una texana a cantar, pero no me es ajena", aseguró Mane, quien el 24 de noviembre presentará en Monterrey Éxitos de los Grandes a Mi Manera.

"Muchos grupos del regional mexicano me han grabado (temas). Con Banda Carnaval tuve un número uno en México y Estados Unidos por 22 semanas, se llama ´El Mentiroso´. Puedo decir varias canciones que he hecho yo en regional que mucha gente no sabe".

CANTARÁ SUS PROPIOS TEMAS

Añadió que Grupo Firme grabó su canción "Casi Perfecta", y Liberación, el tema "No Es Justo".

Aclaró que el disco que prepara no será cien por ciento regional, pero sí incluirá esos temas y otros que han grabado de él.

"Viendo que ya mucha gente se ha permitido incursionar en este género, incluso artistas de otros países, me permití poder hacer unas canciones, muchas de ellas que me grabaron otras personas y que ahora cantaré yo", adelantó.

El material que prepara, indicó, lo graba sin el apoyo de una disquera porque hace cinco años terminó su último contrato con Warner Music y prefirió trabajar desde la independencia musical.

Para su disco, dijo que hace más de una semana se reunió con el cantautor Miguel Luna (autor de "Pupilas de Gato", "Oro" y "No Soy el Aire") para escribir temas para él y otros artistas.