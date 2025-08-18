¡Ya se casaron!

Después de su pedida de mano en diciembre de 2024, Ligia Uriarte y Mane de la Parra sellaron su compromiso este fin de semana con una boda civil y religiosa.

La celebración, realizada en la capital duranguense, comenzó en una hacienda de estilo colonial, en la cual la pareja firmó los documentos que los unió legalmente como marido y mujer.

La noche siguiente, familiares y amigos acompañaron a los enamorados a una callejoneada por el Centro Histórico de la ciudad, donde pasaron horas de diversión entre música regional, caballos, antojitos típicos, visitas al Museo de Francisco Villa y "happenings" con actores caracterizados de guerrilleros de la Revolución mexicana.

LE CANTA

Para cerrar la jornada, el cantante y actor de 42 años sorprendió a su pareja con una serenata acompañada de mariachi, en la que interpretó temas de su propio repertorio musical.

El momento cumbre llegó al tercer día, durante la ceremonia litúrgica en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, con la participación de Alondra de la Parra, quien dirigió a una orquesta sinfónica que interpretó piezas en vivo, como la "Marcha Nupcial", de Felix Mendelssohn, y la "Tercera Canción de Ellen", de Franz Schubert.

El novio ingresó al templo del brazo de su madre, Graciela Borja, portando un jaquet clásico compuesto por saco negro, pantalón gris con rayas, chaleco y corbata en tonos plateados.

DESLUMBRA

Por su parte, la novia, entregada por su padre, deslumbró con un vestido de silueta princesa en encaje chantillí, de talle asimétrico y bolero de mangas largas semitransparentes, así como un velo extra largo.

Tras darse el "sí, acepto" en el altar, los recién casados salieron de la iglesia al ritmo de una versión orquestal de "All You Need Is Love", de The Beatles, mientras los invitados corearon con entusiasmo "¡sí se pudo!".

La unión nupcial culminó en una hacienda de la localidad de Dolores Hidalgo, en donde los ahora esposos hicieron su entrada con "September", de Earth, Wind & Fire, de fondo, dando inicio a una velada colmada de cariño, alegría y buenos deseos.

INVITADOS ESTRELLA

La boda reunió a diversas personalidades del medio artístico y cultural, entre ellas, Gaby Rivero, Luis Gerardo Méndez, Alejandro Nones, Josemaría Torre, Ludwika Paleta y Paul Stanley.

También destacó la presencia de Dany Dayz, quien fungió como padrino, mientras que Alondra de la Parra, hermana del novio, dirigió la orquesta del enlace religioso.

En tanto, el chef Carlos Gaytán estuvo a cargo de coordinar el menú del festejo.







