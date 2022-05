Mancuerna ¡de lujo!

La actriz de "Nosotros los nobles" y "How to get away with murder" es la villana del filme "Day shift", en donde Foxx será un cazador de chupasangre y Karla la líder de ellos.

"Me divirtió chamaquear a Jamie. Él tiene como fachada ser un limpia albercas, pero en realidad mata vampiros. Mi personaje es una agente de bienes raíces, pero lo que realmente hace es mudar a los vampiros a las casas porque está creando un imperio", comenta Karla.

"Ella puede andar en el día porque usa bloqueador solar, parezco persona normal hasta que me enojo", agrega.

Hasta cuatro horas pasaba en maquillaje para darle vida al personaje, parte medular de la cinta dirigida por J.J Perry, quien ha sido coordinador de stunt en escenas de acción de Rápidos y furiosos 9, Falcon y el soldado del invierno y Proyecto géminis, con Will Smith.

"Hice mis escenas de peleas con muchos stunt. La película me abrió el corazón a querer explorar y seguir haciendo cosas distintas", apunta la actriz.

"Day shift", en cuyo reparto se encuentran Dave Franco, Steve Howey y Oliver Masucci será estrenada en agosto próximo.

CON LOS HOMBRES G

Como cuando hacía teatro, Karla volverá a cantar, pero ahora en el cine, en el filme inspirado en la música de los Hombres G, "Voy a pasármelo bien".

Interpreta a una chica cuya pasión por los intérpretes de "Martha tiene un marcapasos" la une a su mejor amigo (Raúl Arévalo, La isla mínima) desde su niñez. La historia ocurre 25 años después, cuando ambos tienen existencias distintas.

"Está preciosa, es como La la land, bailando en la calle, con coreografías espectaculares; es una cosa de mucha nostalgia, una historia de amor. Es la primera vez que canto en una película y me la pasé divertida, fue cantar a capela ´Dos imanes´ en una reversión muy bonita".

David Serrano, director de Días de futbol, es el responsable de la realización, en cuyo elenco se encuentran también Dani Rovira (Ocho apellidos vascos), Alex Barahona (Sin tetas no hay paraíso) y Raúl Jiménez (Tarde para la ira).

Karla fue una de la invitadas a la novena entrega de los Premios Platino, a las mejores películas y series iberoamericanas, que se realizó ayer en Madrid, España.

POR ESTRENAR

