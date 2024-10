Mamá de "Diddy" Combs lo defiende de acusaciones criminales

La madre del rapero Sean "Diddy" Combs rompió el silencio sobre el complicado momento que enfrenta su hijo, tras ser acusado legalmente de tráfico sexual, extorsión y otras demandas federales, calificando la situación como un "linchamiento público".

Janice Combs, a través de su abogado, expresó su tristeza por las acusaciones que rodean a "Diddy", afirmando que merece "probar su inocencia" en los tribunales, y añadió que "no es el monstruo que han pintado".

Además, se refirió a los señalamientos de 2016, cuando se filtraron imágenes de Sean agrediendo a su entonces novia, Casandra "Cassie" Ventura, aunque la demanda formal fue presentada por Ventura en noviembre de 2023.

"No estoy aquí para presentar a mi hijo como perfecto porque no lo es. Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros. Mi hijo puede no haber sido del todo sincero en ciertas cosas, como negar que alguna vez se puso violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario", admitió.

También reconoció que aceptar la verdad ha sido aterrador: "Es por eso que creo que el equipo legal civil de mi hijo optó por resolver la demanda de la exnovia en lugar de impugnarla hasta el final, lo que resultó en un efecto rebote, ya que el gobierno federal interpretó esa decisión como una admisión de culpabilidad".

Las acusaciones contra Combs, presentadas el 17 de septiembre, incluyen también transporte con fines de prostitución. Las investigaciones en su contra se centran en los llamados "freak offs", descritos por las autoridades como fiestas sexuales en las que tanto hombres como mujeres habrían sido obligados a participar.

"Ver cómo el mundo se burla y se ríe de la vida de mi hijo mientras se desmorona ante nuestros ojos es algo que nunca podré olvidar", expresó Janice.

Agregó que es doloroso ver cómo muchos han vuelto la espalda a su hijo sin escuchar su versión de los hechos, basándose en "mentiras y conceptos erróneos".

También sugirió que las demandas podrían ser falsas y motivadas por dinero.

"Esta injusticia ha sido insoportable para nuestra familia. La peor parte es ver cómo mi amado hijo es despojado de su dignidad, no por lo que hizo, sino por lo que la gente decide creer sobre él", lamentó.

Por último, pidió a los fanáticos de "Diddy" que no lo juzguen antes de tiempo: "Solo puedo rezar para estar viva y verlo decir su verdad y ser reivindicado".

El rapero se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn, tras haberle sido denegada la libertad bajo fianza en dos ocasiones.