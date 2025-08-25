Festeja Madonna cumple número 67

La reina del pop, Madonna, celebró su cumpleaños número 67 el pasado sábado en compañía de su novio el ex futbolista nigeriano Akeem Morris, con quien se le vio disfrutando las calles de La Toscana, en Italia.

Fuentes cercanas a la pareja, aseguraron a Page Six que la cantante se ve mucho más radiante desde que Morris la convenció de descontinuar el uso de rellenos faciales que Madonna frecuentaba desde hace años,

Fuentes cercanas a Morris aseguran que la cantante empieza a hacerle caso a su novio en cuanto a sus cambios estéticos y que ahora luce mucho más feliz desde entonces.

"Está empezando a escuchar a Akeem, quien le dice que es hermosa. Normalmente no escucha a nadie, pero a él sí", dijo la fuente.

"Ahora quiere asumir que tiene 67 años en lugar de intentar aparentar 27. Por eso ha estado haciendo cosas como luces LED, tratamientos faciales con oxígeno, drenaje linfático; cosas que simplemente le dan un toque de frescura al rostro", aclaró una fuente cercana.