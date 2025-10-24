Anuncia Listening Party en CDMX

Rosalía llevaba tres años sin lanzar un nuevo álbum desde "Motomami" (2022), por lo que los fans reaccionaron con emoción después de que la artista presentara su nuevo disco "LUX" con un anuncio en Times Square y Madrid.

La intérprete de "La fama" anunció este miércoles que realizará varias listening parties en diferentes países como Ámsterdam, Berlín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasil, Canadá y Ciudad de México, entre otros.

En México, el evento se llevará a cabo el próximo 29 de octubre, donde los fans podrán tener la oportunidad de escuchar "LUX" antes de su lanzamiento oficial el 7 de noviembre. Además, será una ocasión única para convivir entre seguidores.

Aún se desconoce el lugar donde se realizará el evento para escuchar el álbum de Rosalía y si será abierto al público. Sin embargo, está confirmado que la CDMX fue elegida por su gran base de fans. Según Rolling Stone, la artista habría elegido 18 canciones que formarán parte del disco, divididas en cuatro bloques que se llamarán MOV I, II, III y IV.