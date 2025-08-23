Se disculpa con Ari Borovoy

Lupita D´Alessio volvió a ser noticia este fin de semana, luego de denunciar en sus redes sociales una "falta de respeto" por parte de Bobo Producciones, dirigida por Ari Borovoy encargada de manejar su carrera. Luego de sentencia que no se presentaría en Xalapa, Veracruz, el próximo 28 de junio, fecha en que arrancará su gira del adiós, ayer, la cantante volvió a tomar sus redes sociales para retractarse de sus dichos y ofrecer una disculpa a los hermanos Borovoy por este mal entendido que, según explicó, surgió por una falta de comunicación.

Sincera, la cantante reconoció estar apenada por lo sucedido: "No está bien lo que hice, lo hablé desde el enojo, desde la desesperación, cuando uno debe esperar los tiempos, el artista tiene que esperar los tiempos que tiene una empresa y yo no me esperé, hablé desde el enojo", dijo. Y aprovechó este video para ofrecerle una disculpa : "Claro que voy a ir a Xalapa. Yo a Ari y a Jack Borovoy a Sonia, Sara y a toda la gente de Bobo les pido perdón por el enojo, perdón por el comentario tan desafortunado, esto no vuelve a suceder".







