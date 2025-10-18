Contrademandó a Belinda

Lupillo Rivera no se quedó callado luego de que Belinda lo denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presunta violencia de género y violencia digital, ahora es el cantante quien la contrademandó.

Su abogado, Alonso Beceiro, reveló los detalles y el pleito legal apenas comienza. "Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude", explicó el abogado.

El equipo legal del cantante basó la denuncia en la misma Ley Olimpia con la que Belinda procedió, pues se mencionan supuestos videos de carácter erótico y sexual que habrían circulado en redes.

"Yo no he visto ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual, lo que hizo patente fue la relación que tuvo con ella y que ella reconoce en su denuncia", aclaró el abogado.

Pero eso no fue lo grave. Beceiro también señaló que, según las declaraciones, Belinda habría querido negar su relación con Lupillo por motivos discriminatorios.

"Por dichos que se ven en algunas partes de sus escritos, busca negar esta relación por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple con su criterio actual, criterios físicos, de color que ella preferiría, coloca la situación en un escenario delicado", declaró.



