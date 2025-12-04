Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa y desata la locura en redes

Luis Miguel desató la locura en las redes sociales después de compartir en su página oficial de Facebook un collage en el que aparece él y la cantante de origen albano-kosovar Dua Lipa, quien está por ofrecer un tercer y último concierto en México.

"El Sol" no escribió ningún mensaje para acompañar la imagen, así que los cibernautas interpretaron esta publicación como un guiño del cantante a la interpretación que Dua hizo del tema "Bésame mucho" durante su primer concierto en México.

Dicha canción, escrita en 1932 y publicada en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez, fue grabada por Luis Miguel en su disco "Romances" (conocido también como Romance III y Tercer romance), se trata del disco 12 del cantante mexicano que fue lanzado el 12 de agosto de 1997.

La publicación de Luismi ya cuenta con más de 55 mil reacciones y comentarios que guardan la esperanza de ver juntos a Dua Lipa y Luis Miguel en el último show que ofrecerá la cantante hoy en el estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

"Imagínense un Luis Miguel ft Dua Lipa. Que épico sería". "Lo más random que vi hoy jajaja te amo Luismi". "Pero qué cosa. ¿Dueto?", se lee entre las decenas de comentarios a favor de ver a ambos cantantes juntos sobre el escenario.

¿Qué interpretó Dua Lipa en su concierto en México?

Tal como hizo en una veintena de ciudades del mundo, Dua Lipa preparó para cada recital una versión de alguna canción popular del país.

En Buenos Aires, versionó canciones de los legendarios Soda Stereo y los electrónicos Miranda!. En Chile, los temas escogidos fueron de Mon Laferte y La Ley.

La apuesta aumentó en Brasil al invitar a Carlinhos Brown y Caetano Veloso a su concierto en Sao Paulo para interpretar los clásicos "Magalenha" y "Margarida Perfumada", mientras en Rio entonó la emblemática "Mas que nada" de Jorge Ben.

En Bogotá, cautivó con una versión de "Antología" de Shakira, mientras en Perú la cumbia "Cariñito", a dúo con Mauricio Mesones, alborotó a los 30 mil asistentes del recital en Lima.

En México, donde resta un concierto de los tres programados, interpretó el lunes el bolero "Bésame mucho", mientras el martes sorprendió con "Oye mi amor" de Maná, junto al vocalista del grupo, Fher Olvera.