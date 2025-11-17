Cree que Juanga ¡sigue vivo!

Lucía Méndez, quien fue gran amiga de Juan Gabriel, volvió a encender el debate sobre una de las teorías más persistentes del espectáculo mexicano: la posibilidad de que "El Divo de Juárez" siga con vida.

Durante una reciente entrevista, la actriz y cantante aseguró, sin temor a ser criticada, que siente la presencia de Juan Gabriel, y que incluso ha recibido señales que la convencen de que el intérprete de "Amor eterno" nunca murió.

"Me van a decir loca, pero yo sí siento que está vivo. Me han dicho que lo han visto, y yo lo creo", confesó Méndez en charla con medios de comunicación.

Lucía recordó un episodio que marcó el inicio de su creencia, una llamada telefónica "muy sospechosa" poco tiempo después del anuncio de la muerte del cantante, el 28 de agosto de 2016.

"Me llamó y me dijo: "Hola, ¿cómo estás? Me tienes que ayudar". Yo pensé que era alguien imitándolo... pero era él, era su voz. Aunque se rían, era él", relató en entrevista para "El Gordo y la Flaca".