Velada para recordar

Los ex esposos lucieron bromistas, cómplices y Mijares mucho menos serio que en su primera presentación, en junio, es más, hasta juguetón y pícaro se vio.

Pero minutos antes de que aparecieran en escena, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, con un atuendo negro y luciendo su pancita de embarazo, salieron al redondel para agradecer a todos el apoyo: el Domo lució lleno.

Los cantantes iniciaron su show a las 23:24 horas tomados de la mano interpretando “Ya No”, y luego “Si me Enamoro”.

“Estamos felices de cantar en Monterrey para ustedes”, dijo el intérprete de 64 años. “Gracias, Monterrey, hasta que se nos hizo estar juntos Manuelito”, expresó la también actriz de 53 años, al tiempo que se retiraba.

LOS TEMAS

Las primeras notas de “No se Murió el Amor” sonaron. Continuó con un popurrí de éxitos, donde incluyó “Poco a Poco”, “Tan Solo”, “Me Acordaré de ti”, que fue coreada por el público, “Tengo Amor que Llora Triste” y “Baño de Mujeres”.

Como buen caballero, cedió el turno a Lucero para entonar “Electricidad”.

“Gracias por permitirnos regresar a Monterrey; en 11 meses hemos venido tres veces (una privada) y ya soy mitad regia. Le agradezco a Manuelito que me saque por el mundo... lo que no hizo cuando estábamos casados.

“Pero ya no voy a hablar tanto, porque el señor me regaña”. La también actriz continuó con “Veleta”. Mijares no tardo mucho en regresar y cantar juntos “Cuatro Veces Amor” y”Tácticas de Guerra”.

Mijares y su saxofonista se quedaron solos para dar paso a “No Hace Falta” y “Tú Eres la Ladrona”, de Diego Verdaguer.

CON MARCIACHI

El cambio total vino cuando apareció el mariachi regio de Tecalitlán, para interpretar con Lucero, también portando atuendo blanco de charro, “Llorar”.

“A ver, todos se van a poner de pie y nadie puede bostezar”.

Y así fue, porque ¿quién puede quedarse sentado con el ritmo de “Noa, Noa”, “No Tengo Dinero” y “Será Mañana”, de Juanga.

Y continuó con “¿Cómo te voy a Olvidar?”, “El Listón de tu Pelo” y “Nunca es Suficiente”, de Los Ángeles Azules.

Y a partir de ahí, el público ya no volvió a sus asientos, porque quedó de pie para acompañar a Mijares, con “Soldado del Amor” y “Bella”.

Y mientras comenzaban las primeras letras de “Si Me Tenías”, salió La Novia de América a “regañarlo”, pues dijo que habían quedado de no incluir esa canción, porque es para ardidos.

“Ni modo, dejaste ir al muñeco”, expresó él. Pero como todo el concierto fue broma y coqueteo, terminaron cantándola juntos.

El público grito “beso, beso!”. “No le daré un beso después de lo que acaba de cantar”, dijo ella.

Lucero siguió con “Cuéntame” y “Vete con Ella”.

En la pantalla apareció La Puerta de Alcalá, en Madrid, al tiempo que se escuchó el éxito que hizo famoso Ana Belén y Víctor Manuel. Lucero comenzó y Mijares salió para acompañarla.

Juntos también interpretaron hits de los 80 de otros artistas, como “Yo no te Pido la Luna”, “¿Qué te Pasa?” y “Amante Bandido”.

Con “Para Amarnos Más “ se despidieron, pero los 6 mil coreaban: “¡otra, otra!”. Volvieron con “Uno Entre Mil”, “Sweet Caroline” y la infaltable: “El Privilegio de Amarte”.

Y ahora sí, dos horas después, a la 1:24 horas finalizó el concierto, que tuvo leves cambios en comparación con el primero: mismos vestuarios, misma cantidad de músicos (10 y 2 coristas), mismo tono de complicidad y fiesta, pero diferente y más positiva química y energía.