Lucen espectaculares

Ser mamá es considerado por muchos como la bendición más poderosa que una mujer puede experimentar, pero también hay quienes tienen la suerte de parecer hermanas de sus propios hijos.

Gracias a la disciplina que tienen, la buena genética que se cargan, o porque experimentaron la maternidad siendo muy jóvenes, famosas como Bibi Gaytán, Ludwika Paleta, Stephanie Salas, Bárbara de Regil, Sofía Vergara y Bárbara Mori, entre otras, lucen casi contemporáneas junto a sus retoños.

Muchas de las famosas entran en el patrón de mamás generación "X", porque están en plenitud, actualizadas, lucen a la moda, les gusta arreglarse, maquillarse, hacen ejercicio e incluso comparten ropa con sus hijas.

Bárbara de Regil.

ACTITUD MODERNA

Justo es el caso Stephanie Salas, de 52 años, quien se convirtió en mamá siendo muy joven, y mantiene una actitud moderna que comparte con sus dos hijas.

"Qué te digo, creo que toda la vida me lo han dicho que si soy la hermana", compartió sonriendo Stephanie.

"La verdad es que como soy una mujer muy jovial, para mí no hay edad, me gusta estar en cualquier ambiente, con cualquier generación, me gusta sentirme moderna, estar en la ideología de mis hijas y sentir que no pasa el tiempo y que uno no se va quedando atrás".

En el caso de la cantante y sus hijas, hasta tienen un código que usan en ciertas ocasiones.

"Cuando vamos a eventos en donde no quiero que sepan que soy su mamá, porque quiero conocer gente, quiero que se me acerquen los galanes también, ¿verdad?, entonces muchas veces hacemos el juego de que no van a decir que soy su mamá y nos llamamos entre las tres Mush.

"Lo usamos cuando vamos a una boda o en algún lugar donde quiero sentirme que no tengo edad y que la gente no va a poner cara de ´¿what?´, cuando le digo que tengo una hija de 32 años (Michelle) y otra de 25 (Camila)", compartió.

Stephanie Salas.

CUIDA SU IMAGEN

Nico, de 22 años, hijo de Ludwika Paleta, de 43 años, desconoce lo que hace su mamá para cuidar su imagen, pero le agrada que luzca bella.

"Sí, qué padre... Yo llevo mucho tiempo viviendo por mi cuenta, pero creo que lo importante para verte joven es lo que comes y cómo te cuidas", indicó.

Ludwika Paleta.

LUCE RADIANTE

A sus 50 años, Bibi parece tener un pacto con el tiempo que la hace lucir radiante siendo mamá de cinco hijos.

"Mi hija hace todo en su casa: cuida a sus hijos como si fuera un tesoro, y lo es. Adora a su familia, siempre está activa, ¡anda como flash! para todos lados. Los niños la necesitan, los chiquitos, y los grandes también.

"Hace sus clases de ballet, se ejercita, camina, hace de todo. Y sí parece hermana de sus hijas, no porque sea mi hija, pero está divina, y si no las conocen dices: ´Son hermanas´", expresó Silvia Barragán, madre de la esposa de Eduardo Capetillo.

Dado a la actitud jovial de las mamás modernas, cada vez salta menos la diferencia de edades entre las señoras y sus hijos.

Bárbara Mori.