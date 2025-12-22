Reaparece el hijo de Camilo Sesto

Camilo Blanes, el hijo del cantante español Camilo Sesto, reapareció en sus redes junto a su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, con quien se sabe, ha tenido varios desencuentros debido a sus problemas de adicción, el llamado Camilín, quien a pesar de tener talento musical, abandonó ese camino tras la muerte de su papá en 2019, estuvo hospitalizado tras crisis de salud.

Blanes, el único hijo de Sesto, estaba delicado de salud, que había sido hospitalizado y que su madre lo acompañaba; ahora, por primera vez en mucho tiempo, el joven Camilín, que en redes se hace llamar Sheila Devil, compartió una foto con ella.

Hace unos días colgó en su cuenta de Instagram una foto de sí mismo donde se observan algunas mejorías en su físico; Blanes tiene problemas con su consumo de alcohol y drogas desde hace un par de años, por lo que su estado físico y mental ha resultado afectado.

Medios españoles han reportado en más de una ocasión que aunque la madre de Camilo, Lourdes Ornelas, intentó ayudarlo en varias ocasiones, éste la corría de la mansión en la que vive, herencia de su padre, y prefería estar con "sus amigos".

Fue a mediados de la década de los 70 que Lourdes Ornelas conoció a Camilo Sesto en México; ella, de 17 años, trabajaba como asistente de Lucía Méndez y se enamoró del artista en un pasillo de camerinos; el romance entre ambos dio como fruto el nacimiento de su hijo Camilo Blanes en 1983.

Fans de Camilín celebran la foto con su madre

Los seguidores de Camilo Blanes, muchos, o la gran mayoría de ellos, seguidores de su padre Camilo Sesto, externaron su alegría al ver el regreso de Camilín con un poco de mejora en su estado físico, pero sobre todo celebraron la foto que compartió sonriente junto a su mamá.

Los comentarios de la publicación aplauden que madre e hijos se hayan reencontrado; cibernautas desean que ese sea un nuevo comienzo para el hijo de Camilo Sesto, y que ahora sí, de una vez por todas, se rehabilite.