´Crecen los enanos´

Como ocurre con la mayoría de remakes, sus creadores hacen algunas modificaciones en las narrativa de la historia, la cual se adapta a nuevas visiones de ver el mundo, por lo que no sorprende que, cuando se estrena un live-action la cinta no siga al pie de la letra las características de los personajes, sin embargo, la decisión de Disney de no contratar actrices y actores de talla pequeña en la nueva versión de "Blancanieves" dividió opiniones.

Los fanáticos de The Walt Disney Company se sorprendieron cuando, al ver los primeros adelantos de la película, se percataron de que no habría siete enanitos, como narra la historia, en la que Blancanieves se aloja en la casa de los hermanos y, a partir de ahí, emprenden una estrecha relación muy semejante a la de madre e hijos, pues estos son sustituidos por un grupo de actores y una actriz de estatura promedio que serán denominados como "criaturas mágicas".