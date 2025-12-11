¡Europa no los olvidará!

Tal vez en Berlín no descifraron el clásico grito de "¡De Iztapalapa para el mundo!", quizá en Londres aún no dominan el baile de una buena cumbia, aunque en Madrid y Zaragoza el público sí se dejaba llevar por el ritmo.

Los Ángeles Azules no solo conquistaron nuevas plazas en EU y Canadá; también debutaron en Inglaterra, España y Alemania, un reto que implicaba presentarse ante audiencias que quizá no entendían cada palabra, pero sí conectaban con el sonido.

Para la agrupación, fue la confirmación de que su cumbia ya viajaba antes que ellos.

"Este año nos fue muy bien, porque pisamos lugares que no habíamos hecho a lo largo de nuestra carrera. Sí teníamos la inquietud de cómo nos iría, pero nos fue súper bien", dice Elías Mejía Avante, fundador de esta agrupación,

El salto ocurrió en septiembre pasado, cuando emprendieron su primera gira europea: iniciaron el 5 de septiembre en Zaragoza dentro del Vive Latino España, continuaron por Madrid y Berlín, y cerraron el 10 de septiembre en Londres.

El líder de Los Ángeles Azules considera emocionante que, después de cuatro décadas, aún puedan vivir la experiencia de presentarse ante públicos nuevos, algo que repetirán en 2026. En este caso, asegura, lo hicieron con tranquilidad que da la experiencia.

"Nos sorprendió que toda la gente se sabía las canciones, se pusieron a bailar, a cantar, fue algo bonito, yo creo que es válido tener esto y, para el 2026 ya tenemos 12 países europeos para visitar", adelanta. Esta aventura los consolidó como dignos representantes de la música latina y embajadores de la cumbia mexicana.

"Nosotros no nos colgamos ningún título; en el escenario lo único que repetimos es ´de Iztapalapa para el mundo´, porque nuestra música va dando vueltas por todo el planeta todos los días, y es gracias a la gente", aclara el músico.

Ese reconocimiento que nace del público, asegura, es lo que los impulsa a seguir mejorando, a innovar en cada canción y a colaborar con artistas de distintos géneros.

Esa misma confianza, dice el Dr Elías, fue la que los llevó a aventurarse por primera vez a Europa.

Fin de año con ritmo

Con la promesa de nuevos horizontes para 2026, Los Ángeles Azules no se olvidan de sus raíces.

Y para despedir este año eligieron el escenario del Auditorio Nacional, donde se presentarán hoy con su espectáculo Sinfónico, que incluirá invitados sorpresa, y agotó boletos.

"Para nosotros sigue siendo un privilegio pisar ese escenario, será la nuestra presentación número 13, porque ¿quién en Ciudad de México no conoce el Auditorio Nacional? La gente se siente muy a gusto en ese recinto, porque sabe que solo la gente muy importante llega a presentarse ahí", señala el doctor.

En este espectáculo la gente disfrutará de éxitos como "17 años", "Cómo te voy a olvidar", "El listón de tu pelo", "Mi niña mujer", por mencionar algunos, con arreglos orquestales, pero sin perder la esencia de Los Ángeles Azules.

"Al principio muchos dudaban de escuchar a Los Ángeles Azules en ese género, pero cuando se escuchó a la agrupación con la sinfónica fue algo muy bonito. El público se enamoró de esa música".

El siguiente año, los originarios de Iztapalapa tienen novedades: el 12 de febrero iniciarán una nueva gira por Estados Unidos.

El 6 de junio de 2026 regresarán a la Ciudad de México para presentarse por primera vez en solitario en la Plaza de Toros México. Será un concierto pensado para más de 40 mil personas, donde buscarán trasladar la energía de sus giras internacionales a un espacio emblemático para la música mexicana.

"Cuando cantamos por vez primera ´Cómo te voy a olvidar´ nos tocó hacerlo precisamente en este recinto, ¡nos hicieron cantarla tres veces! Ese momento me dieron ganas de llorar porque la gente estaba súper emocionada con este tema, esto sucedió en 1996 o 1997", recuerda el líder de la agrupación.

Para este recinto están preparando una producción pensada en su ruedo, porque la experiencia de debe ser 360 grados, en el cual la gente pueda apreciar el show desde cualquier perspectiva, además de que el sonido debe ser de alta fidelidad.



