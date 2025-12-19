Florinda Meza se desahoga sin tapujos

Florinda Meza dejó a un lado la cautela que suele tener cuando le preguntan sobre sus colegas y compañeros de "El chavo del 8", ya que en repetidas ocasiones ha dicho que por respeto a su marido, el actor Roberto Gómez Bolaños, cuida sus declaraciones, sin embargo, al parecer esta vez decidió desahogarse y respondió sin tapujos.

En una entrevista que la actriz hizo en Santiago de Chile al periodista José Antonio Neme, negó tajante que haya tenido un romance con el actor Carlos Villagrán "Kiko".

"Él siempre que necesita prensa usa a Roberto o me usa a mí, desde hace mucho", expresó; además, agregó que es un mentiroso y que no tiene escrúpulos, por eso ha dicho muchas mentiras sobre Gómez Bolaños.