Regresa a los escenarios Lorenzo Antonio

Ciudad de México

Si Lorenzo Antonio pudiera regresar el tiempo, hubiera tenido una cercanía más constante con los escenarios mexicanos para darle continuidad a su carrera.

Espero volver a tener éxito con alguna canción nueva, pero no me voy a quedar cantando todo el disco actual porque la gente siempre quiere escuchar los éxitos y recordar con nostalgia esos momentos que vivieron con ciertas canciones", eras el hijo Lorenzo Antonio, Cantante

El cantante de balada romántica, quien en la década de los 80 triunfaba con "Doce Rosas", "Busco un Amor", "Vamos a Jugar" y otras, considera que, a pesar de algunas pausas que ha hecho en la música, a los 54 años continúa vigente gracias a la nostalgia.

EL TIEMPO SE VA

"No me hubiera alejado tanto de los escenarios de México, porque de repente me fui a hacer cosas que quería hacer. Estando en esos momentos de ser tan joven piensas: ´Por el tiempo no hay problema, hay mucho tiempo´, pero la verdad es que no hay mucho tiempo.

"Más allá de la edad, la nostalgia siempre es bonita y es lo más importante en este momento con mi público. También soy fan de varios artistas que escuchaba durante mi época de la adolescencia, me encanta ir a verlos y escuchar todas las canciones que fueron éxito cuando era un adolescente. Así pasa con mi música", dijo Lorenzo Antonio, en entrevista.

SU CONQUISTA

El mexicano-estadounidense arrancó los suspiros de las fans de la época cuando conquistó el primer lugar del televisivo Primer Festival Juguemos a Cantar. Era 1982 y él tenía 12 años.

"Soy muy afortunado de que a pesar de las ausencias que he tenido, por lo menos mi generación me recuerda muy bien. Me sorprendo cuando veo a gente que sabe que soy Lorenzo Antonio. Me dicen que bailaron mis canciones cuando eran niños y que enamoraron a su novia con algún tema.

"Las generaciones más jóvenes dicen ´no sé quién es Lorenzo Antonio´, pero en cuanto escuchan ´Doce Rosas´ o ´Vamos a Jugar´, me ubican. No sé si fue la suerte o el trabajo que hicimos en esa época, y ahora no quiero dejar de aprovechar eso que tengo para volver a recordar esos momentos", agregó.





AHORA CON MARIACHI

Ahora se dispone a hacer un recorrido por su pasado musical, los días 10 y 12 de abril, en el Lunario, donde también presentará temas de su más reciente disco, Cumbias con Mariachi.

"En el álbum vienen los éxitos que tuvieron mis hermanas (integrantes de) Sparx en esa época de los 90, que, como autor, han sido las canciones más exitosas de mi carrera y me han dado popularidad gracias a las personas que las han grabado. Nunca había hecho mi versión de esas canciones, y como son cumbias, las quise mezclar con mariachi.