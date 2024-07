"Necesitamos más Cuarones, Del Toro e Iñárritus": Longoria

Que los llamados "Tres Amigos", Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, ganen premios en EU, crea una ilusión de que las cosas están bien para la comunidad cinematográfica latina en ese país.

Esto es lo que considera Eva Longoria, actriz mexico-estadounidense de "Esposas desesperadas" y "Dora y la ciudad perdida", quien desde sus inicios (hace dos décadas), ha luchado por la presencia latina en las pantallas de ese país

"Tenemos mucho trabajo, hacer mucho más y cuando la gente dice: ve a todos los mexicanos que ganaron un Oscar, pues son ellos; pero necesitamos más Cuarones, Del Toro, Iñárritus, porque sólo ellos están ganando y eso pone una ilusión de que estamos bien. La verdad es que hay muchos más que estamos haciendo televisión y películas y ojalá haya más de ellos", comenta.

Subraya que actualmente los latinos se encuentran subrepresentados en tv y cine, al tiempo que las mujeres registran menos presencia.

"(Los latinos) Somos el 20% en EU, pero sólo el 5% está en la pantalla, y enfrente y detrás de las cámaras hay menos directoras que en año pasados, estamos retrocediendo, tenemos que avanzar", abunda.

Longoria está ahora promoviendo la serie "Tierra de mujeres", disponible en Apple TV, que protagoniza al lado de la actriz española Carmen Maura ("Mujeres al borde de un ataque de nervios") y la novel Victoria Bazúa.

En ella Gala (Longoria), luego de un problema económico provocado por su marido, decide emprender un viaje con su madre (Maura) e hija (Bazúa) a su tierra natal en Cataluña, España, buscando reconectarse con sus raíces.

Es el primer trabajo protagónico de la actriz en español, aunque podría definirse que la serie está en spanglish

"Nunca actué en español, el español no es fácil para mi, especialmente el castellano, porque el español que hablo es otro, mi marido es chilango (risas). Ya tenía 10 años fuera de tv, dirigiendo sí, y cuando estaba pensando en regresar a televisión quería hacerlo en algo diferente y no sé por qué dije, quiero actuar en español y actuar en España", recuerda Eva, quien también produjo la historia.

"Nunca pensé mucho en ok, va ser difícil, pero cuando llegué a Cataluña estaba en comedia, en castellano, no tengo el acento y también estoy con Carmen Maura, me dolió mi cerebro cada día y decía ´qué ando haciendo aquí´, pero cuando vi la serie con mi marido y dijo ´wow tu español está muy bien´", agrega.

"Tierra de mujeres" está conformada por seis episodios, estando ya cinco de ellos en streaming, esperando el cierre de temporada el próximo día 24. La dirección recayó en manos de Carlos Sedes ("Desaparecida") y Kenneth Biller ("Smallville"). El guión fue liderado por Ramón Campos ("Gran hotel") inspirado en la novela "La tierra de mujeres" de Sandra Barneda.