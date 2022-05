Lo reciben entre aplausos

Si cambias una mente, cambias una generación. Así que si una persona de este auditorio sale con una idea de cómo lograr esto les prometo que me puedo morir tranquilo en un mes". Guillermo Del Toro, Cineasta

La sala de prensa del Festival de Cannes estalló en aplausos cuando vio entrar a Guillermo Del Toro acompañado por Thierry Fremaux, el director artístico del certamen galo. "Estamos aquí para hablar del futuro del cine y hacernos las preguntas y, con suerte, encontrar las respuestas a lo que nos llevamos preguntando mucho tiempo...", dijo Fremaux en un discurso en el que explicó que la idea de realizar estas charlas es dejar un documento vivo para las futuras generaciones en el que queden plasmadas las inquietudes de los grandes cineastas de esta época de cambios.

CONVERSATORIO

Guillermo, por su parte, habló con elocuencia acerca de los momentos que se están viviendo en el quehacer cinematográfico. "Tenemos que pensar si lo que nos estamos preguntando es el tamaño de las pantallas o el de las ideas", fue una de las memorables frases con las que Del Toro abrió el camino para que se despertaran conversaciones muy interesantes con otros cineastas presentes, pues en la misma sala se encontraban Costa Gavras, Paolo Sorrentino, Robin Campillo, Michel Hazanavicius, Kleber Mendoza, Claude Lelouch, Nadav Lapid y Gaspar Noé así como el actor Mathieu Kassovitz.

Para el mexicano, los creativos están en un momento en el que se está produciendo más que nunca, pero por lo mismo todo el mundo está tan ocupado que también se está viendo menos y eso tiene un precio en la calidad de las ideas. "Todo se destila", explicó.

MOMENTO CRÍTICO

Según Del Toro, el momento crítico en el que se encuentra el cine es responsabilidad de los distribuidores, productores y cineastas, "no tenemos que tener miedo y creo que si todos acordamos que las cosas se han transformado ya, entonces también podremos cambiar lo que viene. No podemos querer asirnos al pasado y estar atrapados con él porque es insostenible. La relación de las personas con las historias es lo que está cambiando y eso es algo muy profundo. Y si hay respuestas a todas estas preguntas el único lugar en el que podremos encontrarlas es en Cannes".

El director apuntó cómo el debate ya no debería ser si un realizador debe trabajar o no con una plataforma, "pues mi primer deber como cineasta es contar las historias. Hacer lo que sea necesario para que la historia se logre realizar. Y si una plataforma te da todas las herramientas necesarias para hacerlo tienes que tener en tu mente ese deber con la historia, antes que nada. Y no estamos hablando ya sólo de un streamer, sino de que esto es un fenómeno. Así es que no se puede polarizar este tema como bueno o como malo. De hecho, esto es algo que podríamos seguir discutiendo mañana...", comentó refiriéndose a las charlas que seguirán realizándose los próximos días.

DE PRIMERA NECESIDAD

De lo que no cabe duda, dijo, es que los seres humanos con la pandemia nos dimos cuenta de que necesitamos tres cosas para sobrevivir, "comida, medicina e historias". Y también afirmó que en la época tan egoísta que vivimos el cine, "es una herramienta para crear empatía, para entendernos los unos a los otros y para hacer emerger los sentimientos porque el punto en común que tenemos los seres humanos es precisamente ese, el de la emoción".

Para la estrella tapatía, el motivar a las nuevas generaciones de cineastas es primordial y remarcó la fuerza de las voces femeninas en el escenario cinematográfico de nuestro país, "en México los filmes y las voces más fuertes están viniendo de las mujeres". También ahondó en la importancia de que los creativos defiendan y encuentren su propia voz, "es lo único que tenemos, nuestra autenticidad". Para Del Toro, el gran triunfo al finalizar estos coloquios será encontrar una buena propuesta que pueda ayudar al futuro del cine.