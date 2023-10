Abraza lo inquietante

Ciudad de México

Temas sobrenaturales no han faltado en la carrera de Humberto Zurita, quien actuó en la telenovela El Maleficio y produjo La Chacala, por lo que participar en el programa Inexplicable Latinoamérica, que aborda misterios de la región, no le supuso una novedad temática.

Su reto, remarcó el protagonista de la telenovela Agua y Aceite, fue retarse como conductor, pues en toda su trayectoria ésta es la primera vez que asume ese rol.

Zurita se integró al proyecto en la segunda temporada y volvió para la tercera, que se estrena el 27 de octubre en History, pues le ha tomado un cariño particular al show al permitirle explorarse desde otra perspectiva.

"Como actor parto siempre de un guion, no puedo partir de otra cosa como intérprete, pero aquí no sabía si tenía que actuarlo, si tenía simplemente qué decirlo. Además, aquí estamos hablando de cosas en las que la gente podría no creer, son inexplicables.

"Cuando empezaron a llegarme los guiones, me fui sorprendiendo, eso me ha llevado a encontrar no un personaje, sino a mí mismo tratando de contar lo que me sorprende", compartió en entrevista el protagonista de la serie El Galán.





Para preparar las narraciones, que siguen temas como enigmas médicos, crónicas de prisiones y seres fantásticos, Zurita se asesoró a fondo con los investigadores que trabajaron en cada episodio.

A la par que narra detalles de los temas, hay pantallas que muestran imágenes y, en opinión del conductor, prácticamente crean los escenarios a los que quiere transportar a los espectadores.

Para el actor, actualmente de gira con su obra Papito Querido, el programa puede ser particularmente interesante para los mexicanos, acostumbrados a oír historias inquietantes.