Llenan fans de energía a Danna Paola

Ella fue invitada sorpresa el viernes del Festival Tecate Pa'l Norte, al aparecer junto a Moderatto para cantar juntos "Sólo Quédate en Silencio", que recientemente grabaron y que es un éxito de RBD.

"Fue un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia, pero que fue muy bonito recibir esa energía del público y hoy en día disfrutando en Monterrey, amo volver", dijo Danna.

"Han sido días muy tristes, preferiría no hablar al respecto es algo muy personal, casi no me gusta hablar, pero (estoy) muy tranquila y muy en paz".

Abre brecha

Ser elegida como la primera mexicana Embajadora de Fendi, significa para Danna una puerta para los latinos.

La artista fue la única celebridad nacional invitada al desfile de la casa de modas, realizado en la apertura de la pasada Semana de la Moda de Milán.

"Feliz de ser embajadora de Fendi como primera mexicana eso nos abre una brecha a todos los latinos y para toda la gente hispana, hoy en día se nos están abriendo muchas fronteras y me enorgullece trabajar para una marca italiana".

Adelantó que esta próxima a grabar un nuevo disco y está en busca de productoras. "Estoy trabajando en mi próximo álbum para mi es importante que dentro de la industria nos apoyemos entre mujeres y estoy buscando productoras, promotoras porque es algo que falta muchísimo.

Me encanta Naty Peluso, es alguien que admiro muchísimo y me gusta lo que hace y me parece brutal", agregó la protagonista de la serie Elite.