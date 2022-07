El cuerpo de un mito

Pero, a diferencia de producciones inclinadas hacia la revisión histórica, la reivindicación de personajes o de llana crítica social y política, ‘Santa Evita’ pretende sorprender como una insólita, pero a la vez creíble historia de amor, poder, intriga y obsesión, como pocas se han visto en los años recientes.

SIETE EPISODIOS

Basada en la novela homónima de culto (editada en 1995) de Tomás Eloy Martínez, la miniserie de siete episodios que se verá en todo el mundo por Star+ es una narración intensa, dramática y surrealista sobre la desaparición del cuerpo embalsamado de Evita Perón tras la caída del gobierno de Juan Domingo Perón (encarnado aquí por Darío Grandinetti) en Argentina el 16 de septiembre de 1955, y su posterior entrega el 17 de noviembre de 1974.

LOS PERSONAJES

Es en la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro en quien recae el papel central; en el argentino Ernesto Alterio, el del coronel Moori Koening (el artífice de las operaciones de ocultamiento), y en el español Francesc Orella, el de Pedro Ara, el médico embalsamador.

Precisamente, mediante la interacción de este trío en escena, la serie, desde el primer episodio, confronta al espectador -a través de tirantes secuencias- ante uno de los más grandes íconos latinos que hasta ahora siguen dando pie a la revisitación.

Natalia Oreiro da vida a una leyenda

NATALIA OREIRO-EVITA PERÓN, DANDO CUERPO A UNA LEYENDA

“¿Voy a ser recordada por mi gran interpretación de muerta...?”, suelta entre risas Natalia Oreiro cuando se le pregunta acerca de representar, literalmente, un cuerpo sin vida que acecha y trastorna a quienes están a su alrededor.

“Para mí fue muy ‘shokeante’ leer la novela. Fue muy impactante. Como mujer, por supuesto, en principio no pude dejar de lado lo del género, ¿qué le sucedía al cuerpo de esta mujer, cómo lo poseían, cómo estos hombres, en lugar de cuidarla y darle paz, la siguen usando, la siguen poseyendo?”.

ERNESTO ALTERIO, CORONEL MOORI KOENING, OSCURO Y SINIESTRO SECUESTRADOR

“Imagínate, es un personaje complejísimo. A pesar de que se han hecho algunas interpretaciones, yo creo que se ocupó de que no hubiera mucho sobre él, de no dejar rastro. No hay tanto material de él, no se le ha visto hablando, no se sabe bien cómo era. Una cosa es cómo era él y otra la propia lectura que hizo Tomás Eloy Martínez”, comparte el bonaerense Ernesto Alterio, estrella de numerosos éxitos fílmicos a nivel hispanoamérica.

Carlos Eugenio Moori Koening fue el militar a quien se le encomendó ocultar el cuerpo de Evita Perón. Experto en métodos de inteligencia y obsesivo en su tarea como edecán de la propia Eva durante su proceso de enfermedad, ha sido retratado en otras historias como un pervertido y necrófilo.

FRANCESC ORELLA- PEDRO ARA, LA PELIGROSA OBRA MAESTRA

A diferencia de Moori Koening, al doctor Pedro Ara lo mueve un alto sentido científico dentro de este drama, ya que en sus memorias nunca se pronunció políticamente sobre el peronismo ni sobre Evita, resalta el barcelonés Francesc Orella.

“Él habla estrictamente del caso de Eva Perón en cuanto a su encargo profesional y la concesión que tuvo por hacer siempre lo máximo, lo más perfecto su trabajo, que consistió en darle esa vida después de la muerte, y después velar por ese cadáver después de tantas amenazas que tenía”.