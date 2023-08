Lizzo planea entablar contrademanda

Ciudad de México

Lizzo planea una contrademanda hacia las ex bailarinas que la acusaron de acoso sexual y crear un ambiente de trabajo hostil, informó su abogado Marty Singer.

"Tiene la intención de demandar por un proceso malicioso después de que ella prevalezca y estas afirmaciones engañosas sean desestimadas", comentó Singer a través de un comunicado.

El defensor legal de la intérprete de "2 Be Loved (Am I Ready)" aseguró que la demanda contra la cantante de 35 años es una farsa; asimismo, mostró una serie de imágenes donde se observan a las bailarinas en en el cabaret Crazy Horse de París, donde supuestamente fueron presionadas para asistir y tocar personas desnudas.

"Estas imágenes muestran a las tres demandantes disfrutando alegremente detrás del escenario después del show en topless, fueron tomadas tras su visita en febrero de 2023 a Bananenbar en Ámsterdam, de la que se quejan en su demanda", agregó.

De acuerdo con Marty Singer, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez volvieron a trabajar con la cantante después de presuntamente las presionó a interactuar con artistas desnudos en un show de temática sexual en un club del Barrio Rojo de Ámsterdam.

"Estas fotografías y videos irrefutables, junto con pruebas sustanciales adicionales, prueban las evidentes contradicciones entre lo que los demandantes afirman en su falsa demanda y lo que realmente prueban los hechos", aseveró.

Las ex bailarinas buscan una indemnización no especificada y acusan a Lizzo, su productora Big Grrrl Big Touring, Inc., y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile de la artista.

Ron Zambrano, abogado de las supuestas afectadas, analizaba el caso de otras seis personas con historias similares, por lo que Lizzo sumaba, hasta el 9 de agosto, nueve señalamientos.