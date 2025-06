Tendrá Lisa, de BLACKPINK, su propio documental íntimo

La estrella del K-Pop Lisa, integrante del exitoso grupo BLACKPINK, será la protagonista de un nuevo documental producido por Sony Music Vision y dirigido por la galardonada cineasta Sue Kim.

El proyecto fue presentado oficialmente durante el evento Sony Music Vision Upfront, donde Kim reveló que trabajó junto a Lisa durante más de un año para dar forma a esta película, aún sin fecha de estreno confirmada.

"Seguir a Lisa en este año transformador y emocionante ha sido un verdadero honor y un regalo cinematográfico", declaró Sue Kim. "Estoy emocionada de que los espectadores sean testigos de este momento extraordinario en su vida".

De acuerdo con Rolling Stone, el documental ofrecerá una mirada única y personal a la vida de Lisa, incluyendo imágenes inéditas de su esperado debut en solitario en el festival Coachella 2025 y escenas grabadas en su hogar en Tailandia.

A diferencia de los reflectores del escenario, la producción se enfocará en mostrar el lado más íntimo de la artista.

"Ha sido un año increíble y me siento muy afortunada de poder capturar estos momentos especiales. Trabajar con Sue Kim ha sido una alegría inmensa, hemos viajado juntas por todo el mundo y sé que esto es solo el comienzo de muchas cosas emocionantes", afirmó la cantante.

Este 2025, Lisa lanzó su álbum debut como solista, Alter Ego, y ha colaborado con artistas internacionales como Maroon 5 en el sencillo "Priceless", además de estrenar el video musical de "When I'm With You" junto a Tyla. Además, debutó como actriz en la última temporada de The White Lotus, ampliando su carrera más allá de la música.

La cantante también se alista para volver a los escenarios con BLACKPINK, ya que el grupo se reunirá este verano para la gira mundial Deadline World Tour.

Sue Kim es conocida por dirigir el documental galardonado The Last of the Sea Women y el cortometraje documental The Speed Cubers, además de ser productora ejecutiva de la docuserie K-Pop Idols en Netflix.