Lis Vega regresa a la soltería

En la cena de reencuentro que hubo en "La Granja VIP", todos los granjeros quedaron impactados al escuchar que Lis Vega cerrará el año soltera y en paz.

La cubana explicó que se divorció hace un año y que con Ryan Hoffman, mejor conocido como "Rayito", nunca tuvo una relación formal. "Lo que nunca empezó nunca puede terminar. Eso siempre se supo, él y yo somos amigos de toda la vida", dijo.

¿Qué declaró Lis Vega sobre su relación con Rayito?

Ante las dudas de sus excompañeros, Lis explicó que Ryan nunca fue su novio, sino su pareja y alguien con quien "disfrutaba su tiempo". Cuando los "granjeros" le preguntaron cuándo terminó su "no relación" y quién decidió ponerle fin, Lis Vega respondió que ocurrió al salir de "La granja VIP" y que "lo decidió el Universo".

Lo cierto es que desde hace algunas semanas, la vedette dejó de compartir publicaciones con el influencer, hermano de YosStop, lo cual desató sospechas de sus seguidores.

Detalles sobre el divorcio de Lis Vega y su nueva etapa

Aunque se mostró tranquila al declarar que está soltera, la actriz no había contemplado separarse de Rayito, pues semanas atrás confesó a Maxime Woodside que tenía planes de viajar con él a China o la India el próximo año. "No es novio, tampoco es mi amigo; somos pareja. Los términos son responsabilidad afectiva y transparencia. Estamos para sumarnos, para hacer cosas juntos y tenemos muchas cosas que hacer. Estoy súper bien", comentó la cubana.