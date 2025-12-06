A la modelo Lily Phillips no le gustan sus pies

Lily Phillips, una de las figuras jóvenes más polémicas en plataformas de contenido para adultos, se sinceró sobre qué parte de su cuerpo le gustaría cambiar, y no, no quiere más bubis o nalgas.

¿Qué cirugía desea Lily Phillips?

En una conversación con Annie Knight, también creadora de OnlyFans, confesó: "Tienen que ser los dedos largos. Esa es la siguiente cirugía que quiero". Contó que apenas supo que existía un procedimiento para acortarlos, lo consideró de inmediato.

La británica de 24 años ya había hablado en septiembre sobre la posibilidad de someterse a esa operación.

Detalles sobre la confesión de Lily Phillips

En un video de YouTube confesó que pasa por rachas de duda: "Cada dos semanas pienso: "Ay, quizá debería hacerme eso. Quizás necesite operarme los senos"", contó. Pero su fijación son sus pies. "Pero lo único que realmente estoy decidida a hacerme es la cirugía de los dedos de los pies", indicó la rubia al grado de describirlos como "el tormento de mi existencia".

Historial quirúrgico de Lily Phillips

Su historial quirúrgico es amplio: una labiaplastia en 2021, liposucción con "marcado abdominal" y la extracción de grasa del torso bajo, además de un BBL o lo que es lo mismo: Levantamiento de Glúteos Brasileño.