La amenazaron con llamar a ICE

Liliana Arriaga, actriz conocida por interpretar a "La Chupitos", realizó una denuncia a través de redes sociales, donde señaló que habría sido víctima de racismo en un hotel de Corpus Christi, Texas.

A través de un video publicado en sus redes, la comediante mexicana explicó que durante su visita, una empleada del lugar la amenazó con llamar a ICE, lo que derivó en una confrontación directa y problemas en su servicio.

"Nos tocó un personal muy racista que hasta al ICE nos quiere echar. Gracias a Dios tenemos papeles, pero es de ese tipo de personas que siguen con eso, como que no son felices y no dejan ser felices a los demás", explicó en el video.

En un reel de Instagram, Liliana Arriaga mostró un video que comprobaba la actitud de los empleados del hotel y contó que se encontraba de visita para asistir a un evento de porristas de su sobrina.

Los empleados del hotel amenazaron a la intérprete y a sus acompañantes con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), mientras sostenían el teléfono y los miraban de forma desafiante.

La intérprete de "La Chupitos" pidió ayuda a sus seguidores para hacer llegar el video a las autoridades correspondientes y "acabar con este racismo" que, aseguró, aún se vive en el país.