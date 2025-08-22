Hospitalizado tras caminar desnudo en Los Ángeles

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado el jueves luego de protagonizar un incidente inusual en Los Ángeles, donde fue visto caminando por una de las calles principales de la ciudad, solo con ropa interior y botas de vaquero.

De acuerdo con imágenes obtenidas por TMZ, el intérprete de "Old Town Road" fue captado alrededor de las 4:00 de la madrugada en Ventura Blvd, cantando, haciendo poses y hablando sobre una fiesta.

En un momento, incluso se colocó un cono de tráfico naranja sobre la cabeza y pidió el teléfono de un conductor para arrojarlo lejos, mientras pronunciaba frases como: "¡No llegues tarde a la fiesta esta noche!" y "¡Uy, vaya! ¡Alguien tendrá que pagar por esto!".