Hospitalizado tras caminar desnudo en Los Ángeles

Hospitalizado tras caminar desnudo en Los ÁngelesImágenes de TMZ muestran a Lil Nas X en ropa interior y botas de vaquero en las calles de Los Ángeles.
El rapero Lil Nas X fue hospitalizado el jueves luego de protagonizar un incidente inusual en Los Ángeles, donde fue visto caminando por una de las calles principales de la ciudad, solo con ropa interior y botas de vaquero.
De acuerdo con imágenes obtenidas por TMZ, el intérprete de "Old Town Road" fue captado alrededor de las 4:00 de la madrugada en Ventura Blvd, cantando, haciendo poses y hablando sobre una fiesta.
En un momento, incluso se colocó un cono de tráfico naranja sobre la cabeza y pidió el teléfono de un conductor para arrojarlo lejos, mientras pronunciaba frases como: "¡No llegues tarde a la fiesta esta noche!" y "¡Uy, vaya! ¡Alguien tendrá que pagar por esto!".
