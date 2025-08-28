Dejó de ir al cine tras ver película de Pixar

El rapero estadounidense Snoop Dogg confesó que desde 2022 intenta evitar ir a las salas de cine, luego de ver "Lightyear" con sus nietos.

Durante una charla en el podcast "It´s Giving", el intérprete de "Gin and Juice" explicó que se sintió incómodo tras ver la escena en la que la comandante Alisha Hawthorne comparte un beso con su pareja mujer.

Según contó Snoop Dogg, uno de sus nietos lo cuestionó en medio de la función:

"A mitad de la película, mi nieto me dijo: ´¿Papá Snoop? ¿Cómo pudo tener un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!´".

Reconoció que no supo cómo responder y terminó enojado "¡Mierd#! No vine por esto. Solo vine a ver la maldita película".

"Tengo miedo de ir al cine. Me están metiendo en un problema sin respuesta... Me dejó perplejo. Pensé: ´¿Qué parte de la película era esta?´. Son niños. ¿Tenemos que mostrar eso a esta edad? Se van a hacer preguntas. Yo no tengo la respuesta".

Estrenada en 2022, "Lightyear" fue una de las primeras producciones de Pixar en mostrar abiertamente personajes LGBTIQ++. La inclusión del beso entre dos mujeres generó debates en internet y a nivel internacional.