Anuncian su compromiso

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anunciaron su compromiso luego de casi seis años de un noviazgo que han sabido mantener alejado del ojo y el escrutinio público.

De acuerdo con TMZ, el actor de 35 años y la modelo de 29 compartieron la noticia este viernes, cuando Brooks publicó una serie de fotos en Instagram, incluyendo un primer plano de su flamante anillo de diamantes.

Una foto en blanco y negro mostraba a Gabriella abrazando a Liam, mientras ella presumía el anillo en su mano izquierda. Brooks acompañó el posteo con un emoji de corazón blanco.

El discreto anuncio de su compromiso refleja la privacidad que la pareja ha adoptado en su romance, ya que Gabrielle expresó en el pasado que quería que su amor siguiera siendo "sagrado" para ellos.



