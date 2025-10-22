Sufre lesión en la rodilla

La cantante Belinda está atravesando uno de los momentos más delicados de su carrera.

En medio del pleito legal contra Lupillo Rivera, la cantante reveló que lleva semanas lidiando con una lesión en la rodilla izquierda que la ha obligado a usar una rodillera y a limitar sus movimientos sobre los escenarios.

El domingo, ante un lleno total en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Belinda no pudo contener las lágrimas y confesó otra dolencia: "He pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital y me da mucho miedo operarme la rodilla. Por eso me ven con esta cosa rara, espero que se vea un poco sexy, porque se ve fatal. Pero no había manera de cancelar este concierto, quería estar con ustedes", dijo al mostrarse conmovida.