Regresa a Netflix en segunda temporada

Tras el éxito internacional de su primera temporada, la serie mexicana Accidente estrenará su segunda entrega en Netflix el próximo 10 de diciembre.

La producción creada por Leonardo Padrón debutó en su primera temporada en el puesto número uno del Top 10 global de TV en habla no inglesa, acumulando más de 10.4 millones de vistas en su semana de estreno.

La historia se centra en un trágico accidente que cambió para siempre la vida de cuatro familias cuando un inflable fue elevado por el viento, provocando consecuencias mortales para los niños que jugaban en él.

Protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, junto a Regina Blandón, Erick Elías, Macarena García, Sebastián Dante y Luis Ernesto Franco.